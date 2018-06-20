Irak Başbakanı İbadi: Bağdat ile Ankara arasında koordinasyon yok

Irak Başbakanı Haydar İbadi Bağdat’ta haftalık basın toplantısında Türkiye’nin Irak'ta yürüttüğü operasyonlar hakkında açıklama yaptı.
İbadi, “yürütülen operasyonlarla ilgili Bağdat ile Ankara arasında koordinasyon yok” dedi.
IŞİD'in, Suriye’den Irak topraklarına geçmek için "umutsuzca çabaladığını" belirten İbadi, “Sınırdaki çöl alanda bulunan teröristlerin sınırı geçip Irak’ta terör eylemlerini gerçekleştirmek için sarf ettikleri çabaları güvenlik güçleri tarafında engelleniyor” şeklinde konuştu.