Irak Başbakanı, ABD ve İran’ı ziyaret edeceğini açıkladı

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, yakında ABD ve İran’ı ziyaret edeceğini, yetkililerle bölgesel gelişmeleri ele alacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi yakında ABD’yi ve İran’ı ziyaret edeceğini açıkladı. Abdülmehdi ABD’li ve İranlı yetkililerle “bölgedeki son gelişmeleri” ele alacağını söyledi.

Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Abdülmehdi, hükümetinin ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının etkisinden ülkeyi korumaya çalıştığını kaydetti.

Abdülmehdi ABD’li ve İranlı yetkililerin kendilerine savaş istemediklerini teyit ettiklerini de ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif cumartesi günü Bağdat’ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede "savaşın engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesi" için yapılması gerekenler ele alınmıştı.

ABD’nin Basra Körfezi’ne uçak gemisi ve bombardıman gücü göndermesinin ardından Washington ile Tahran arasındaki gerilim artmıştı.

ABD 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından geçen yıl çıkmış ve ülkeye yönelik yaptırımlarını yeniden devreye sokmuştu.