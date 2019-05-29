Irak: Ailesi IŞİD'li 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettik

Irak, ailesi IŞİD üyesi olan 188 çocuğun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye’de yakalanan ve hangi koşullarda yargılanacakları tartışma konusu olan IŞİD mensupları ve aileleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Iraklı yargıç Abdülsattar Birkdar, ailelerinin IŞİD üyesi olduğundan şüphelenilen 188 Türk çocuğun Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Yargı, çocukların iki ülkeden yetkililerin ve Birleşmiş Milletler çocuk örgütü UNICEF temsilcilerinin nezaretinde iade edildiğini söyledi.

Türkiye'den çok sayıda kişinin Irak ve Suriye'ye gidip IŞİD'e katıldığı, bu kişilerin bir kısmının ailelerini de yanlarında götürdüğü biliniyor.

Türkiye, iade edilen çocuklarla ilgili henüz açıklama yapmadı.