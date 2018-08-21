Irak, ABD'den yaptırım muafiyeti talep edecek

Irak hükümeti, Washington'a delege göndererek ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muafiyet talep edecek. İran'la ticari ilişkileri güçlü olan Irak'ta yaptırımlardan dolayı kıtlık yaşanabileceği belirtiliyor.

Irak hükümeti, ABD'den İran'a uygulanan yaptırımlardan muafiyet talep edecek.

En yakın müttefiği İran'la olan ticari ilişkisi hayati bir önem taşıyan, diğer taraftan sözde "müttefik"i, işgalci güç ABD'den ise "güvenlik desteği ve eğitimi" alan Irak'ta hükümetin zor bir durumda kaldığı belirtiliyor.

Talep, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin siyasi stratejisinde önemli değişimin işareti olarak görülüyor. El-İbadi, Bağdat yönetiminin tüm ABD yaptırımlarına saygı göstereceğini belirtirken diğer partilerden büyük eleştiri aldı.

Yetkililer, muafiyet talebi için Washington'a bir delege yollanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran politikası için tüm dünyadan ortaklarla görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yaptırımların Irak'ta önemli kıtlıklara ve siyasi krizlere neden olabileceği aktarılıyor.

İran'dan gıda, tarımsal ürün, beyaz eşya, klima ve otomobil parçaları gibi çeşitli ürün ithal eden Irak, İran'la yılda toplam 6 milyar dolar değerinde ticaret yapıyor. Irak'ın İran ithalatı toplam ithalatın yüzde 15'ine tkeabül ediyor.

İki ülke arasında enerji sözleşmesi de bulunurken, bu sözleşme üzerinden şu ana kadar toplam 12 milyar dolar değerinde ticaret yapıldı.

ABD'nin İran'a uyguladığı mevcut yaptırımlar altın ve diğer değerli metalleri, otomotiv ve dolar üzerinden alınan ürünleri kapsıyor.