İnternette tekelleşme yaratacak telif yasası AB parlamentosundan geçti

Avrupa Parlamentosu, telif hakkı koruma kapsamında çevrimiçi olarak içeriğin üretimini ve dağıtımını yönetecek olan tartışmalı Madde 13 ve 11’in hükümlerini kabul etti. Yasa internette ifade özgürlüğünü kısıtlayarak, tekelleşme yaratacak olması sebebiyle geçtiğimiz yıldan beri tartışılıyor.

Bugün Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, AB'nin 20 yıllık telif hakkı yasaları güncellenerek, çevrimiçi paylaşımlara hükümetlerin telif hakkı üzerinden müdahalesinin yolu açıldı.

Yasa lehinde 348 oy kullanırken, 274 meclis üyesi bahsi geçen telif hakkı yasasına karşı oy kullandı.

'İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN KARANLIK BİR GÜN'

Yasanın internet üzerinden paylaşılan içeriklerden şirketlerin telif hakkı almalarının önünü açması ve sosyal medya paylaşımlarına sınırlamalar getirmesi tartışma yaratmıştı.

AB Komisyonunun rekabetten sorumlu üyesi yasaların kabulünü “muhteşem bir gelişme” olarak yorumlarken, internet özgürlüğünü savunan Alman Korsan Partisi temsilcisi Julia Reda, konuya yönelik “internet özgürlüğü için karanlık bir gün” yorumunda bulundu.

BÜYÜK ŞİRKETLER KAZANÇLI ÇIKACAK

Yeni direktifin kabul edilmesiyle, Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram, Wikipedia gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içerik platformları, malzemenin başka birinin telif hakkını sağlamak için “yükleme filtreleri” uygulamaya başlayacak. Bu filtreler maliyetli olmaları yüzünden küçük siteleri zor durumda bırakacak.

Söz konusu filtrelerin Google tarafından satılması, Google'ın filtre satışlarından yüzlerce milyon dolar kazanması bekleniyor.

Tasarı aynı zamanda internet üzerinden özgür bilgi alışverişi ilkesiyle de çelişmesi üzerinden eleştiriliyor.

PROTESTOLARIN HEDEFİ OLMUŞTU

İçeriği kullanıcıları tarafından oluşturulan Reddit, Twitch ve Wikipedia’nın da dahil olduğu platformlar bu yasanın karşısında konum almışlardı.

Yasa hem sansür uygulanmasını zorunlu hale getirmesi hem de sansürü uygulayabilme yetkisini sadece büyük maliyetler altına girebilecek firmaların tekeline bırakması sebebiyle ilk gündeme geldiği günden itibaren kitlesel protestoların hedefi olmuştu.

Hali hazırda Google ve Youtube’un sahibi olan Alphabet bu yasaya uyum sağlamak için geliştirdiği sansür sistemine 100 milyon doların üstünde harcama yapmış bulunmakta.