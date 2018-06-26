Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı

Sosyal paylaşım uygulaması Instagram'ın değeri 100 milyar doları geçti. Şirket 2012'de 1 milyar dolara satılmıştı.

Facebook'un 2012'de 1 milyar dolara satın aldığı sosyal paylaşım uygulaması Instagram'ın değerinin 100 milyar doları aştığı bildiriliyor.

Bloomberg Intelligence verilerine göre satın alma Facebook'a 100 kat geri dönüş sağlamış oldu. Uygulamanın bu ay bir milyar aktif kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor.

Instagram'ın önümüzdeki ay cirosunun 10 milyar doları aşması beklenirken, uygulamanın Facebook'tan daha hızlı yeni kullanıcı edindiği ve önümüzdeki beş yılda iki milyar aktif kullanıcıya sahip olabileceği söyleniyor.

Ayrıca Instagram'ın Facebook'a göre daha genç nüfusa sahip olduğu, bu sebeple reklamcıların uygulamayı Facebook'un ana sitesine tercih etmeye başladığı kaydediliyor.

Geçtiğimiz yıl Facebook'un gelirinin yüzde 10,6'sını oluşturan Instagram'ın bu yılki gelirin yüzde 16'sını oluşturması bekleniyor.

Sosyal medyada rakiplerini satın almasıyla bilinen Facebook, 2014 yılında da 19 milyar dolar ödeyerek mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı satın almıştı.