İnsan hakları aktivistleri, Koreler arası yakınlaşmadan memnun değil

Güney Kore'de insan hakları aktivistleri, ülkenin KDHC'yle diplomatik ilişkilerini yoğunlaştırmasından bu yana kaynak yaratamamaktan ve işlerinin kesintiye uğramasından yakınıyor.

Güney Kore'de insan hakları aktivistleri ve KDHC'li sığınmacılar, Seul ve Washington yönetiminin KDHC'yle diplomatik ilişkiler kurmasından dolayı bağış toplayamadıklarını, programlarda kesintiye gittiklerini ve baskı gördüklerini belirtti.

Ülkede Güney Kore ve ABD liderlerinin Kim Jong-un'la görüşmesinden bu yana insan haklarının gündemden düştüğünü belirten aktivistler, üzüntü duyduklarını ancak şaşırmadıklarını dile getirdi.

KDHC'li Sığınmacılar Koalisyonu yöneticisi Kim Tae-hee, “Güney ve Kuzey Kore'nin 'barış ortamı' oluşturma girişiminden bu yana sığınmacılar ve insan hakları aktivistleri kendilerini dışlanmış hissediyorlar” yorumunda bulundu.

Güney Kore hükümeti insan hakları derneğini kapatırken, bazı STK temsilcilerinin kaynak yaratamadıklarını söyledikleri bildiriliyor.