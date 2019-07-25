İngiltere'nin yeni başbakanı kabine revizyonuyla işe başladı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe II. Elizabeth'in onayının ardından resmen göreve başladı.
Görevi devralması sonrası kabinede revizyona giden Johnson, Jeremy Hunt'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden aldı.
Johnson, eski İçişleri Bakanı Sajid Javid'i Maliye Bakanlığına aday gösterirken, Dışişleri Bakanlığına eski Brexit Bakanı Dominic Raab'ı aday gösterdi.
Johnson'ın görevden aldığı Jeremy Hunt'a kabinede başka bir görev önerdiği belirtilirken, Hunt'ın bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor.
"AMASIZ FAKATSIZ 31 EKİM'DE AB'DEN AYRILIYORUZ"
Başbakanlık görevini almasının ardından yaptığı ilk konuşmada Johnson, 31 Ekim itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını söyledi.
Başbakanlık binası 10 numaranın önünde basın mensuplarına hitap eden Boris Johnson, "Amasız fakatsız 31 Ekim itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılmış olacağız." dedi.