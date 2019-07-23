İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin başbakanı oldu.
Salı, 23 Temmuz 2019 14:12

Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, İngiltere'nin yeni başbakanı seçildi. 