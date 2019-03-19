İngiltere'nin Sovyetlere karşı kullanılmak üzere ürettiği sahte belgeler ortaya çıktı

İngiltere'nin Sovyetler Birliği'ne karşı propaganda yapmak için ürettiği ve gazetelere servis ettiği sahte belgeler ortaya çıkıyor.

İngiltere'nin Sovyetlere karşı propaganda amaçlı "yalan haberler" yapılmasını sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırladığı ve bunları 30 yıl boyunca gazeteciler ve diğer kamu kurumlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Belgelerin, Dışişleri Bakanlığı'nın gizli propaganda birimi Bilgi Araştırma Bölümü (Information Research Department - IRD) tarafından hazırlandığı belirtildi. IRD'ye ait yaklaşık 2 bin kadar belgenin Ulusal Arşivlere aktarımı 2019 yılı başında başlandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, aktarılan belgeler, IRD'nin 400 ile 600 arasında çalışana sahip olduğu, en faal dönemi olarak bilinen 1960'lı yılları kapsıyor.

IRD'nin sahte belgeler üretmesiyle ilgili olaylardan birisi 1963 yılında yaşandı. Bulgaristan'da bulunan Afrikalı öğrencilerin ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirterek, bu ülkeden ayrılmaya başladıkları ileri sürüldü.

IRD o dönemde bu olayı Sovyetlere karşı kullanmak amacıyla harekete geçti.

Budapeşte merkezli Komünist bir gençlik örgütü olan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFYD) logosunu taşıyan sahte bir antetli kağıtla, sahte bir basın açıklaması yapıldı.

Afrikalıları aşağılayan bu açıklamada, Afrikalıların "karanlık ormanlardan çıktıkları ve gıda, yakıt ve kıyafete ücretsiz ulaşılamadığını anlayacak kapasitede olmadıkları" ifade edildi.

Bu sahte basın açıklaması, WFYD tarafından yalanlansa da o dönem Afrika'daki birçok basın kuruluşu tarafından yayımlandı. Afrikalı öğrenci dernekleri, "beyazların üstünlüğünü" savunduğunu söyleyerek, hem federasyona hem de açıklamaya tepki gösterdi.

Belgeler, IRD'nin sahte propaganda posterleri yaptığını da gösteriyor.

IRD'nin sahte belge ve poster üretimiyle ilgili belgeler ilk kez gün yüzüne çıkmış oldu.