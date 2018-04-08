'İngiltere'nin Skripal olayına dair açıkladığı sonuçlar aceleci'

Eski OPCW Direktörü Bustani, İngiliz yönetiminin eski Rus ajan Sergey Skripal’in ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesiyle ilgili vardığı sonuçları "aceleci" olarak niteledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) eski direktörü Jose Bustani, Russia Today’e konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kullanılmış olan zehirli maddenin tipini ve menşeini bir günde tespit etmek imkansız” dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Londra’nın OPCW’den yardım istememesinin ve örgütün de olayla ilgili herhangi bir şekilde tepki göstermemesinin kafalarda soru işaretleri bıraktığına dikkat çeken Bustani, sözlerine şöyle devam etti:

“Salisbury’de meydana gelen zehirlenme olayının etrafında hala birçok soru işareti var. Örneğin zehirli maddenin sadece 2 kişiyi etkileyebilecek şekilde etkisinin nasıl sınırlandırıldığı. Eğer olayda gerçekten de İngiltere’nin açıkladığı gibi ‘Noviçok’ (A-234) kullanıldıysa, etki alanı çok geniş olduğu için söz konusu maddenin saldırganları etkilememiş olmasına imkan yok.”

İngiltere'ye Rusya'ya ait devlet sırlarını satmaya çalışırken yakalanan eski Rus casus Sergey Skripal, kızıyla birlikte bir bankta baygın halde bulunmuştu.

İngiltere yönetimi, olayın arkasında Rusya'nın olduğunu ve saldırıda Rusya tarafından geliştirilen Noviçok sinir gazının kullanıldığını öne sürmüştü. Rusya bu iddiaları inkar etmişti.