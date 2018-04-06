İngiltere'nin 'Noviçok stoku' iddialarına Rusya'dan yalanlama

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Rusya'ya yönelttiği "suikastler için Noviçok stoku bulundurma" iddiası Rusya tarafından yalanlandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'nın "suikast gerçekleştirmek için Noviçok stoku bulundurduğunu" öne sürmüştü.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yavokenko, Moskova yönetiminin Salisbury vakasında kullanıldığı iddia edilen sinir gazını ürettiği iddialarını yalanladı.

Yakovenko, Johnson'ın Noviçok iddialarının "kabul edilemez" olduğunu ve "kesinlikle doğru olmadığını" belirtti.

Açıklama, İngiltere'nin Rusya'nın "sinir gazı ürettiği" tesisi bulduğunu iddia etmesinden sonra yapıldı.

İNGİLTERE İŞBİRLİĞİ İSTEMİYOR

Rusya, İngiltere'den saldırıya ilişkin kanıtları paylaşmasını istemiş, İngiltere bu talebi kabul etmemişti.

Rusya'nın kendi uzmanlarının resmi soruşturmaya dahil edilmesi talebi de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından oylanarak reddedilmişti.

RUS UZMANLAR OLMAZSA MOSKOVA SONUÇLARI KABUL ETMEYECEK

Yakovenko, altı oyun kendi lehlerine, on yedi oyun ise çekimser olduğuna dikkat çekerek, geri kalan on beş oyun NATO ve AB ülkelerinden geldiğini belirterek, "Dünya'nın çoğunluğu Batı'nın yaklaşımlarını desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

Moskova yönetimi ise kendi uzmanlarının yer almaması durumunda sonuçları kabul etmeyeceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iddiaların "masal" olduğunu belirterek, Irak'ın işgali sırasında dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair'in ortaya attığı kimyasal silah yalanlarını hatırlattı.

Porton Down Savunma Laboratuvarı Başkanı Gary Aitkenhead'in sinir gazlarının Rusya'dan geldiğinin kanıtlanamadığını belirtmesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Twitter resmi hesabından aksini iddia ettiği tweeti silmek zorunda kalmıştı.

Skripal'in evde bulunan üç evcil hayvanının açlık ve susuzluktan ölmesi de, evde sinir gazı tespit edildiği iddialarını yeniden tartışmaya açtı.