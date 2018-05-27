İngiltere'nin İsrail'e silah satışı 2017'de rekor kırdı

İngiltere'nin İsrail'e sattığı silah miktarı, 2017'de rekor kırarak 300 milyon dolara yaklaştı.

İngiltere merkezli silah üreticileri, 2017 yılında İsrail'e 221 milyon sterlinlik (294 milyon dolar) silah sattı.

Bu rakamın 2016'da 86 milyon sterlin, 2015'teyse yalnızca 20 milyon sterlin olduğu aktarılıyor.

The Guardian'ın haberine göre İsrail'e satılan silahlarda büyük artış yaşanırken, satılan şeyler arasında mühimmat, füzeler, keskin nişancı tüfekleri ve başka askeri ekipmanlar bulunduğu kaydediliyor.

30 Mart'ta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü ile birlikte Filistinliler kitlesel eylemlere başlamış, eylemlere gerçek mermilerle saldıran İsrail ordusu yüzlerce Filistinliyi öldürmüştü.