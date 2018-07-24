İngiltere'nin AB'den 'sert çıkış' ihtimali güçleniyor

İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinin nasıl gerçekleşeceğine dair devam eden Brexit müzakerelerinde tarafların henüz bir sonuca varamamış olması, herhangi bir anlaşma olmadan gerçekleşecek 'sert çıkış' ihtimalini güçlendiriyor. 'Sert çıkış' senaryosunda, şirketlere ve hükümetlere yeni ilişkilere geçiş için hazırlanma imkanı verilmezken, bu ihtimalin ticaret, finansal yapı ve sınırlarda yaratacağı belirsizlikler tartışılmaya devam ediliyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin tartışıldığı Brexit müzakerelerinde çıkışın nasıl gerçekleşeceği üzerine henüz bir çözüme varılabilmiş değil. AB ile herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda Mart 2019’da aynen yürürlüğe girecek olan Brexit kararı için zaman daralıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May’in kabinesinde yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde AB Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etmişti.

'SERT ÇIKIŞ' İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

AB’nin Brexit sonrasına dair sunduğu anlaşmanın “kabul edilemez” olduğunu belirten May, Birliğin yeni bir rota sunmaması halinde İngiltere’nin “anlaşmasız” ayrılabileceğini duyurmuştu. Dün basına konuşan yeni Brexit Bakanı Dominic Raab ise, İngiltere’nin çıkış anlaşmasını Ekim ayına kadar tamamlayacağını açıkladı.

Anlaşmaya varılması durumunda AB kuralları, 31 Aralık 2020’ye kadar geçerliliğini sürdürecek ve bu, şirketler ve hükümetlere yeni modele uyum sağlamaları için süre tanıyacak.

Ancak anlaşmaya varılamaması durumunda 29 Mart 2018 itibariyle ilişkiler bir anda sonlanacak. “Sert çıkış” senaryosu durumunda yıllardır AB üyeleri ile İngiltere arasındaki ilişkileri düzenleyen pek çok anlaşma, izin ve kurallar boşa düşecek ve bu, büyük bir belirsizliğe yol açacak.

DOVER LİMANI YAKINLARINDA KAMYONLAR İÇİN BEKLEME NOKTASI

İngiltere ve AB arasındaki ticaret ilişkileri Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlediği standart tarifeler üzerinden ilerleyecek, henüz gündemde olmayan yeni sınırlar ortaya çıkacak. Yeni sınırlarda oluşacak araç kuyrukları için İngiltere hükümetinin Dover Limanı yakınlarındaki bir otoyolu kamyonlar için bekleme noktasına dönüştürmeye hazırladığı söyleniyor.

STANDARTLAR YENİDEN BELİRLENECEK

AB seviyesinde koordine edilen ilaç ve gıda standartları gibi kriterler ortadan kalkacak ve İngiltere’nin kendi standartlarını tekrardan belirlemesi gerekecek. İngiltere’de yaşayan AB ülkeleri vatandaşları ve Avrupa’da yaşayan Britanyalılar ise oturma izni almak zorunda kalacak.

SERMAYE 'KAYGILI'

Anlaşmasız çıkış ihtimali güçlenirken İngiltere’de bulunan yabancı şirketler belirsizliklerin giderilmesi için İngiltere hükümetine baskı uygulamaya devam ediyor. Tedarik zincirleri dahil olmak üzere 100 bine yakın işçinin çalıştığı havacılık devi Airbus ile BMW, anlaşmaların yaz sonunda kadar netleşmemesi durumunda ülkeden çekileceklerini duyurdu. Orta ve büyük ölçekli pek çok şirketin operasyonlarını diğer AB ülkelerine taşımaya hazırlandığı belirtiliyor.

Brexit sonrası finansal sistemin nasıl sürdürüleceğine dair soru işaretleri de İngiltere Merkez Bankası ve AB arasındaki gerilimi artıyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere'deki bankaların, anlaşmasız bir Brexit yaşanması halinde de yeterli sermaye ve nakit rezervlerine sahip olduklarını açıkladı. AB’ye "mallar için serbest ticaret bölgesi" önerisinde bulunan İngiltere'nin AB ile ticaretin etkilenmesini göze alamadığı görülüyor.

SINIRLAR BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrası fiziki bir sınır olup olmayacağı ya da sınır bölgesinin statüsünün geleceği belirsizliğini koruyor. Müzakereler sürerken mevcut durumdaki muğlaklıktan faydalanan insan kaçakçılarının sayısının arttığı belirtiliyor. Olası bir sınır çizilmesi durmunda Kuzey İrlanda’nın ticari ilişkilerinin zarar göreceğini vurgulayan May’in, AB’nin İrlanda sınırı çizme önerisini kabul etmeyeceğini açıklaması bekleniyor.