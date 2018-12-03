İngiltere'nin AB'den çıkışı finans şirketlerini kaçırıyor: Bank of America Londra'dan Dublin'e taşındı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sebebiyle bankalar ve diğer finans kuruluşları Londra'yı terk ediyor. Kuruluşlar İngiltere'nin AB'den çıkışı sonrası AB içerisinde çalışamamaktan endişe ediyor.

Bank of America, Avrupa'daki operasyonlarını Londra'dan İrlanda'nın Dublin kentine taşıdı. Taşınmanın gerekli izinler alındıktan ve düzenlemeler yapıldıktan hemen sonra tamamlandığı belirtiliyor. Uluslararası bankalar, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sebebiyle Londra'yı terk ederek diğer AB ülkelerine yöneliyor. Bankalar AB'den çıkış sonrası Londra operasyonlarının AB içerisinde iş yapamamasından endişe ediyor. Diğer finans kuruluşları da benzer endişelerle Londra'dan ayrılma planları yaparken, Frankfurt ve Paris'in de kuruluşların taşınmak için seçtiği kentler arasında bulunduğu aktarılıyor. İrlanda Merkez Bankası, İngiltere'nin AB'den çıkışı kaynaklı olarak 100'ün üzerinde şirketten taşınma başvurusu aldıklarını duyurmuştu.