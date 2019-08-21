'İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci 10 gün içinde başlayacak'

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin 10 gün içinde başlayacağı öne sürüldü.
BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Muhafazakar Parti'yi destekleyen İngiliz Daily Telegraph gazetesi, bugün manşetinden duyurduğu haberde, İngiliz yetkililerin artık sadece "önemli" AB toplantılarına katılacaklarını belirtti.
Bu yöndeki açıklama dün İngiltere'nin Brexit Bakanı Steve Barcley tarafından yapılmıştı.
Daily Telegraph'ın haberine göre, İngiliz yetkililer Brüksel'deki yüzlerce resmi AB toplantısından çekilecek.
Gazete, İngiltere'nin "Brüksel boykotunun", Parlamento'nun yaz tatili dönüşü toplanmasından hemen önce, 1 Eylül Pazar günü başlayacağına dikkat çekti.
İngiltere mevcut şartlarda 31 Ekim'de AB'den ayrılacak. Başbakan Boris Johnson, bu tarihte AB'den gerekirse anlaşma olmadan ayrılacaklarını söylemişti.