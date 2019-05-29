İngiltere'den vatandaşlarına İstanbul Havalimanı uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı İstanbul'u ziyaret edecek vatandaşlarını yeni havalimanına ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar konusunda uyardı. Bakanlık, transit uçuş yapacak yolcuların da kapılar arasındaki mesafeyi gözönünde bulundurması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'u ziyaret edecek vatandaşlarına bir uyarıda bulunarak olası gecikmeleri göz önünde bulundurarak yeni havalimanına uçuş saatinden erken gitmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği belirtilirken, transit uçuş yapacak yolcuların da kapılar arasındaki mesafeyi gözetmesini tavsiye etti.

Sözcü'nün Express'in haberinden aktardığına göre, bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle yeni havalimanına varışınızı uçuşunuzdan yeteri kadar öncesine planlamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer İstanbul'dan transit olarak geçecekseniz de kapılar arasındaki mesafeyi göz önünde bulundurun.”