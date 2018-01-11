İngiltere'den İsrail'e kınama

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Burt, "İngiltere, İsrailli makamların Batı Şeria'daki yerleşim birimlerine yönelik plan ve ihalelerin ilerletilmesini kuvvetli şekilde kınıyor" dedi.

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı bölgelerde yer alan yerleşim birimlerine yüzlerce ek konut inşa etme kararını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İsrail'in son kararına ilişkin açıklamada bulundu.

AA'da yer alan habere göre Burt, "İngiltere, İsrailli makamların Batı Şeria'daki yerleşim birimlerine yönelik plan ve ihalelerin ilerletilmesini kuvvetli şekilde kınıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'e, bu planlarını gözden geçirmesi çağrısında bulunan Burt, "Yerleşimler, uluslararası hukukta yasa dışı ve iki devletli çözümün fiziki olarak yaşayabilirliğini baltalıyor" değerlendirmesinde bulundu.