İngiltere'den İsrail saldırısına destek: Kendilerini savunmaya hakları var

İngiltere, İsrail'in Suriye'ye karşı saldırılarına destek vererek, İsrail'in "kendisini savunmaya hakkı olduğunu" söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

May, görüşmede İsrail'in Suriye'deki saldırılarına destek vererek, İsrail'in "kendisini savunma hakkı olduğunu" savundu.

İsrail'in Suriye'ye karşı arka arkaya saldırılarına karşılık olarak Suriye ordusu işgal altındaki Golan'da İsrail ordusu hedeflerine füze saldırısı gerçekleştirmiş, İsrail saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

May'in ofisinden yapılan açıklamada "Başbakan İsrail güçlerine karşı İran'ın roket saldırılarını kınamaktadır ve İsrail'in İran saldırganlığına karşı kendisini koruma hakkını güçlü biçimde savunuyoruz" denildi.

ABD ve Bahreyn de benzer yönde destek açıklamalarında bulundu.