İngiltere'den İran’a ‘Adrian Darya' suçlaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cebelitarık’ta alıkonulup serbest bırakılan İran'a ait tankerdeki petrolün Suriye’ye satıldığını öne sürdü ve İran’ın Londra Büyükelçisini bakanlığa çağırdığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Temmuz ayında Cebelitarık’ta alıkonulan “Grace 1” adlı İran’a ait petrol tankerinin serbest bırakılma sürecinde İran’ın geminin Suriye’ye gitmeyeceğine dair yazılı güvence verdiğini öne sürdü. İngiltere Dışişleri Bakanı Raab buna karşın daha sonra adı "Adrian Darya 1" olarak değiştirilen geminin petrol yükünü Suriye’ye ulaştırdığını öne sürdü. Raab İran’ın Londra Büyükelçisi’ni Bakanlığa çağırdı.

BBC’nin haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran’ın bu eyleminin “uluslararası kuralların kabul edilemez ihlali” olduğu öne sürüldü ve İngiltere’nin konuyu bu ayın sonunda BM Genel Kurulu’nun gündemine taşıyacağı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı açıklamasında İran’a Yemen’de Husilere silah tedariki ve Körfez’de ticari gemileri kaçırmak suçlamaları da yöneltti.

