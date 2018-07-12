İngiltere'den Facebook'a 'komik' para cezası

İngiltere'de Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), Cambridge Analytica skandalıyla ilgili olarak Facebook'a 500 bin sterlinlik para cezası verdi.

Facebook'a veri gizliliğini ihlal nedeniyle ilk ceza İngiltere'den geldi. İngiltere'de Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), Facebook'un Cambridge Analytica skandalından dolayı 500 bin sterlin para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mevcut düzenlemelerde alınabilecek maksimum para cezasına tekabül ettiği belirtilen bu tutar, Facebook'un yaklaşık 5 buçuk dakikada kazandığı miktara denk geliyor.

Ceza, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun iki yerden delinmesi dolayısıyla geldi. ICO, Facebook'un kullanıcıların verilerini koruyamadığı ve verilerin üçüncü tarafların eline geçmesi yöntemi konusunda şeffaf olmadığı kanaatine vardı.

ICO, kanunun delindiği zaman diliminden dolayı Avrupa Genel Veri Koruması'nın (GDPR) getirdiği ceza kanununu uygulayamadıklarını belirtti. GDPR'nin yeni kanununa göre maksimum para cezası 20 milyon avroyken, onun yerine suçlu bulunan şirketin toplam küresel gelirinin yüzde 4'üne el konabiliyor. Facebook'ta bu sayı 1,9 milyar dolara tekabül ediyor.

ICO Başkanı Elizabeth Denham, “Bu çok ciddi bir ihlaldi, yeni düzende para cezaları daha yüksek miktarda olacak” açıklamasında bulundu.

