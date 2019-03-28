İngiltere'den açıklama: Tek yol 29 Mart'a kadar anlaşmaya varmak

İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, '22 Mayıs'a kadar Avrupa Birliği'nden ayrılmamızın tek yolu 29 Mart'a kadar anlaşmayı onaylamış olmak' diye konuştu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının nasıl gerçekleşeceği hala belirsizliğini korurken, İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom 22 Mayıs'a kadar çıkışın gerçekleşmesinin tek yolunun 29 Mart'a kadar bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

Buna karşın meclis başkanı John Bercow, geçmiş önerilerin aynısı olan bir anlaşmayı yeniden oylamayacaklarını söyledi.

SEKİZ FARKLI ÖNERİ REDDEDİLDİ

Dün yapılan oylamada meclis sekiz farklı öneriyi reddetmişti. Böylece var olan seçeneklerin hiçbiri çoğunluk sağlayamadı.

AB'den çıkışı savunan kimi vekiller, İngiltere Başbakanı Theresa May'in planına destek açıklarken, Kuzey İrlanda'da faaliyet yürüten aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisi, İrlanda koşulları sebebiyle anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade etti.

İngiltere meclisi, anlaşmasız çıkış ihtimalini de kabul etmezken, meclisin anlaşmaya varamaması durumunda ne olacağı bilinmiyor.

AB ülkeleri, İngiltere'ye verilen sürenin ne kadar uzatılabileceği konusunda tartışma yaşıyor.