İngiltere’de yılbaşı gecesi bıçaklı saldırı: 3 yaralı

İngiltere'nin Manchester kentinde yılbaşı akşamı üç kişinin yaralandığı saldırının terör saldırısı olduğundan yola çıkıyor.

İngiltere’nin Manchester kentinde yılbaşı gecesi üç kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Victoria tren istasyonundaki saldırıda yaralanan kişilerden ikisinin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Olay sonrası yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, polis olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

Saldırıda bir polis memuru omuzundan yaralandı. Polis, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May saldırı sonrası paylaştığı Twitter mesajında “düşüncelerim dün gece terörle bağlantılı olduğu sanılan saldırıda yaralananlarla” dedi.

Görgü tanıkları saldırganın bıçaklama sırasında “Allahu Ekber” dediği belirtirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.