İngiltere'de Trump'ı on binlerce kişinin protesto etmesi bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyareti yaklaşırken, Trump'ın on binlerce kişi tarafından protesto edilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Stop Trump Coalition ("Trump'ı Durdurma Koalisyonu"), Trump'ın gelişi için eylem hazırlarken, eylemin Facebook etkinliğine 43 bin kişinin "katılıyor" göründüğü, 127 bin kişininse "ilgileniyor"u işaretlediği bildirildi.

Trump'ın geçmiş ziyaretleri protesto endişeleriyle iptal edilmişti. Stop Trump Coalition, Trump'a karşı "İngiltere tarihinin en büyük eylemlerinden birini gerçekleştireceklerini" öne sürüyor. Londra Belediye Başkanı Sadiq da Trump karşıtlığıyla biliniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'ı İngiltere'ye çağırması sebebiyle tepki görürken, ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, beklenen protestolara rağmen Trump'ın "kesinlikle Londra'ya geleceğini" söyledi.

Johnson, Trump'ın "dayanıklı" olduğunu öne sürerek, "O ne yapmak istediğini biliyor ve siyasetçiler için alışılmadık biçimde çok açık konuşuyor" dedi.

Trump'ın ziyareti sırasında İngiltere Kraliçesi ile de görüşeceği kaydediliyor.