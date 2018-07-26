İngiltere’de suyun özelleştirilmesiyle fiyatlar da, israf da, şirketlerin kârları da arttı

İngiltere’de su hatları 1989’da özelleştirilmişti. İngiltere’nin tamamında dokuz özel su şirketi varken su fiyatlarındaki artış enflasyonun yüzde 40 üstünde. Buna ek olarak firmalar sızdıran boruların kayıplarını da kullanıcılara ödetiyor.

GMB sendikasının yaptığı araştırmaya göre, İngiltere'nin dokuz özelleştirilmiş su şirketindeki hissedarlar son beş yılda temettü ve faizlerinden 6,5 milyar sterlinden daha fazla para kazandı. GMB sendikası, dokuz şirketin patronlarının maaş, ikramiye, emekli aylığı ve diğer beş yıllık dönemde 58 milyon sterlin ödeme aldıklarını açığa çıkardı. Araştırmaya göre, dokuz şirket sadece geçen yıl temettü başına 1,4 milyar sterlin ödedi.

Su şirketleri her gün milyarlarca litre su sızdırdıkları için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Ulusal Denetim Bürosu tarafından hazırlanan bir rapora göre, İngiltere ve Galler'deki tüketici su faturaları, 1989'daki özelleştirmeden bu yana enflasyonun yüzde 40 üzerinde arttı.

TEK ÇARE KAMULAŞTIRMA

GMB Genel Sekreteri Tim Roache şunları söyledi: “Hissedarlara milyarlarca dolar ödenirken, faturalar uçmuş durumda ve trilyonlarca litre su israf ediliyor. Bu durum sistemin ne kadar bozulduğunu gösteriyor. Kamu yararına yürütülmesi gereken bir işin özel firmalara bağlı olması saçmalık.”

İngiltere’nin devlet su işleri Ofwat, bu ay başında yaptığı açıklamada su firmalarının borulardaki hasarlardan dolayı litrelerce suyu israf etmesinin “tüketicilerin güvenini zedelediğini” söyledi. Ofwat gene aynı açıklamada firmaların “müşterilere” daha iyi hizmet sağlamak için ödenek ayırması gerektiğini söyledi.

Ofwat, 200 bin "müşterinin" en az 4 saat kesinti yaşadığını ve 60 bin "müşterinin" ise en az 12 saat su kesintisi yaşadığını aktardı.

Su firmaları hakkında araştırmayı yapan GMB sendikası, su hattının özel sektörün elinde ne kadar verimsiz olduğunun altını çizerek su firmalarının yeniden kamulaştırılması gerektiğini belirtti.