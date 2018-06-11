İngiltere'de şirket yöneticilerinin maaşları açıklanacak

İngiltere’de sunulan yeni bir kanun tasarısına göre büyük şirketler, üst düzey yöneticilerinin maaşlarını ve bu maaşların şirket içindeki ortalama ücretle farkını kamuoyuna açıklamak zorunda kalacak.

İngiltere’de onaylanması beklenen yeni kanun tasarısına göre büyük firmalar üst düzey yöneticilerinin maaşlarını ve bu maaşların şirket içindeki ortalama ücretle farkını kamuoyuna açıklamak zorunda kalacak. En az 250 çalışanı bulunan işletmeleri kapsayan tasarı, yıllık olarak ücret dağılımının açıklanmasını zorunlu tutarak ücret eşitsizliği konusunda şirketler üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor.

Persimmon, WPP, BP, Shell ve Lloyds gibi şirketlerin profesyonel yöneticilerinin aldıkları ücretler, işçiler ve hissedarlar arasında uzun zamandır tartışmalara yol açmıştı. Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin inşaat devlerinden Persimmon’ın yöneticileriyle yaptığı 100 milyon sterlinlik ücret anlaşması hissedarların ağır eleştirilerini almış, olayın ardından şirketin yönetim kurulu başkanı ve maaş departmanı müdürü istifa etmişti.

Şirketlerin yaptıkları işe oranla yöneticilerine verilen maaşların fahiş tutarlarda olduğuna dikkat çekilirken, tasarı ile şeffaflaşması amaçlanan ücret politikaların daha adil bir hale geleceği umuluyor. Kendilerini sürekli haklı çıkarma ve toplumdaki tepkilerden sıyrılma konularında uzmanlaşan patronların, yeni düzenlemelerle hesap verilebilirliği artar mı, tartışmalı görünüyor. Tasarının prim, jestiyon gibi ücret dışı gelirleri kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

Ocak 2019’da yürürlüğe girmesi beklenen tasarı ayrıca şirketin hisse senetlerindeki artışın hissedar paylarına ne oranda yansıdığının da açıklanmasını zorunlu tutuyor.