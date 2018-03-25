İngiltere'de polis, şikayetçi işçileri şirketlere bildirmiş

İngiltere'de polisin güvenlik ihlallerini bildiren inşaat işçilerine ilişkin bilgileri şirketlere verdiği ve "kara liste" oluşturulmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de inşaat işçilerinin güvenlik ihlallerini polise bildirmeleri durumunda, polis ve inşaat şirketlerinin işbirliğiyle kara listeye alındıkları ortaya çıktı.

Londra polis teşkilatından Richard Martin, konuyla ilgili araştırmanın sonuçlandığını belirterek, işçilerin kara listeye alındığını ve yeniden iş bulmalarının polis tarafından engellendiğini kabul etti.

Blacklist Support Group (BSG, Karaliste Destek Grubu) isimli bir grubun, konuyla ilgili 2012 yılında şikayette bulunduğu belirtiliyor.

BSG şikayetinin ardından başlayan araştırmaya ilişkin açıklama yapan Martin, inşaat şirketleriyle polis arasındaki ilişkinin "kanıtlandığını" söyledi.

Açıklamada yapılan itirafa rağmen, yargı süreci sonuçlanmadan polislere yönelik bir yaptırımın olmayacağı bildirildi.

Kara liste skandalı ilk kez 2009 yılında ortaya çıkmıştı. 40 inşaat şirketinin 3 bin 212 işçiye dair bilgi toplayarak, 'işe alınmayacak işçiler'e karar verdiği görülmüştü.

Bu işçilerin büyük kısmını güvenlik ihlallerinden şikayetçi olanlar oluşturuyordu.