İngiltere’de özel sektör borcu rekor kırdı

Brexit'in yürürlüğe girmesine dokuz ay kala yeni ticari yapının nasıl şekilleneceği tartışılırken açıklanan özel sektör borç verileri, şirketlerin büyüme hedeflerini zorladıklarını gösteriyor. Düşük faiz oranlarına rağmen son üç yılda 122 milyar pound borçlanılırken bunun önemli kısmını petrol ve tütün tekelleri oluşturuyor.

Yayınlanan yeni verilere göre son yılların en düşük faiz oranlarının görüldüğü İngiltere'de özel sektör borcu 390 milyar pound ile rekor kırdı.

Link Asset Services'in verilerine göre 2011 yılındaki kredi krizi sürecinde borçlarını 5'te bir oranında eriten şirketlerin 2011'den bu yana 122 milyarı son üç yılda olmak üzere 159 milyar pound borçlandı. Şirketlerin kârlılığın azalmasına rağmen son üç yıl içerisinde hissedarlarına 263 milyar pound temettü payı verdiği bildirilirken, hissedarlardan gelen büyüme baskısı altında yatırımlarını arttırmak adına daha da borçlandıkları düşünülüyor.

ASLAN PAYI PETROL VE TÜTÜNDE

Borçlanma oranı yüzde 459 ile en çok artan sektör petrol olurken sadece BP ve Shell'in borcu tüm şirketlerin borcunun 7'de birini oluşturuyor. İki şirketin de 2015'ten itibaren düşen petrol fiyatları ile yeniden yapılandırmaya gittiği biliniyor. Toplam borç içerisinde tüketici malları sektörü, bankaları da geçerek toplam borcun 4'te birini oluşturdu. Bu sektörün yüzde 75'ini ise sadece iki tütün tekeli Imperial Brands ve British American Tobacco oluşturuyor.