İngiltere'de öğretmenler: Çocuklar okula aç geliyor...

Ekonomik eşitsizliğin yüksek olduğu İngiltere'de çocuk yoksulluğunun giderek arttığı belirtiliyor. Öğretmenler yoksul çocuklarla ilgili gözlemlerini aktarıyor.

İngiltere'de çocuk yoksulluğu giderek artıyor. Hükümet ekonomik eşitsizlikleri azaltacak adımlar atmazken, öğretmenler ve okul müdürleri yoksul öğrencilere dair gözlemlerini aktarıyor.

BBC'nin haberine göre öğrencileri arasındaki görünüş farkının belirgin olduğunu aktaran öğretmenler, yoksul öğrencilerin daha zayıf olduğunu, sağlıksız dişleri ve saçları olduğunu, solgun göründüklerini belirtiyor.

Cumbria kasabasından bir öğretmen, öğrencilerin açlık yaşadıklarının özellikle pazartesi günleri, haftasonunun ardından belirgin olduğunu söylüyor.

'PAZARTESİ SABAHLARI EN KÖTÜSÜ'

İsmini vermek istemeyen öğretmen, çocukların okul yemeklerini ceplerine doldurduklarını söyleyerek, "Bazı yerlerde buna hırsızlık derler, biz hayatta kalmak diyoruz" diye konuşuyor.

Nottinghamshire'dan Louise Regan isimli bir öğretmense yoksul öğrencilerin görünüşünün bariz biçimde farklı olduğunu aktararak, "Solgunluğu gerçekten fark ediyorsunuz" diyor.

Regan, "Pazartesi sabahları en kötüsü. Okula aç geleceğini bildiğimiz çocuklar var. Saat 9.30 olduğunda yorulmuş oluyorlar" diyerek, okullarının öğrencilere temiz üniforma verdiğini, yoksul öğrencilerin haftasonunun ardından aynı kıyafetlerle, giysileri kirli biçimde geldiğini söylüyor.

'OKULDA ÇAMAŞIR MAKİNEMİZ VAR'

Lynn isimli bir öğretmense okulda çamaşır makineleri olduğunu ve öğrencilerin kıyafetlerini yıkadıklarını, çünkü çocukların kirli giysilerinden dolayı dışlanmasını istemediklerini belirtiyor.

Portsmouth'da bir okulun müdürü olan Howard Payne, korunmaya muhtaç çocukların sayısında dört kat artış olduğunu belirterek, "Bu meselelerin hepsinin yaşadıkları yoksullukla bağlantısı var" diyor.

Payne, ailelerin çocuklarına gıda, ısınma, hatta barınma sağlayacak parası olmadığını aktarıyor.

'ÖĞRENCİLER YEMEK YİYEBİLSİN DİYE OKULU AÇIK TUTTUK'

Howard Payne, üç hafta önce bölgedeki okulların kar nedeniyle kapandığını, ancak öğrencilerin yemek yiyebilmesi için kendi okullarını açık tuttuğunu söylüyor.

Payne, öğrencilerin yüzde 45'inin o gün okula sadece yemek yemek için geldiğini aktarıyor.

'TOPLUMSAL VE DUYGUSAL DESTEK ORTADAN KALKIYOR'

Habere göre okul müdürlerinin tamamı durumun kötüye gittiğini, duygusal ve toplumsal destek hizmetlerinin ortadan kalktığını söylüyor.

Child Poverty Action Group (Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubu) tarafından yayımlanan bir araştırma, artan çocuk yoksulluğuyla birlikte okulların giderek daha fazla gıda bankası, kıyafet bankası, hatta aileler için acil durum kredileri sunmak durumunda olduğunu gösteriyor.

'İKİ ÜÇ İŞTE ÇALIŞIYORLAR'

Öğretmenlerin beşte dördü, sınıflarındaki kimi öğrencilerin aç olduğuna ve sağlıksız olduklarına dair işaretler gördüklerini beliriyor.

Child Poverty Action Group yöneticisi Alison Garnham, "Her 30 kişilik sınıfta 9 öğrenci resmi yoksulluk sınırının altında kalıyor" diyor.

Konuyla ilgili konuşan bir öğretmen, çocukların ailelerinin "gururlu" olduklarını belirterek, "Bu ebeveynlerin bazıları iki veya üç işte çalışıyor" diyor.