İngiltere'de meme kanseri tarama skandalı

İngiltere, bilgisayar sistemindeki hata nedeniyle tam 450 bin kadını standart meme sağlığı taramasına çağırmadı. Hata nedeniyle en az 135 kadının yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

İngiltere'de, bilgisayar hatası nedeniyle meme sağlığı taramasına çağrılmayan çok sayıda kadının meme kanserinden hayatını kaybetmiş olabileceğini konuşuluyor.

Ülkenin Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, hatadan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının en az 135, en fazla 270 olduğunu bildirdi.

Hata nedeniyle 2009 yılından bu yana 68-71 yaş grubundaki 450 bin kadına meme sağlığı taraması için randevu daveti gönderilmedi. Sorunun kaynağında bilgisayardaki bir algoritma bozukluğu olduğu belirtiliyor.

Bakan Hunt, hata kaynaklı olarak 70 yaşına yeni girecek kadınların sistemden otomatik olarak muaf tutulduğunu ve son meme taramaları için gerekli davetin ilgililerine ulaştırılmadığını söyledi.

Tablonun mağdurlarından biri olan 75 yaşındaki Patricia Minchin, meme kanseri diğer organlarına yayılan kadınlardan biri. Minchin; "Yaşayabilecek miyim bilmiyorum, neden böyle oldu ki" diye soruyor.

İngiltere'deki aile sağlığı merkezlerinde 50-70 yaş grubundaki kadınlara ücretsiz meme sağlığı taraması hizmeti sunuluyor.

Risk altındaki bu yaş grubundaki kadınlar, üç yılda bir otomatik olarak sistemden taramaya davet ediliyor.