İngiltere'de işsizlik yüzde 4,2 seviyesinde

İngiltere'de işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin işsizlik beklentisi 4,3 seviyesindeydi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede işsizlik oranı Şubat ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 4,3 seviyesinden yüzde 4,2’ye geriledi.

Dünya'nın haberine göre ekonomistlerin beklentisi şubat ayında işsizlik oranının yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Son verilere göre Şubat ayında ülkede toplam işsiz sayısı 16 bin kişi azalarak toplam 1,42 milyon olarak kaydedildi.

İngiltere’de halihazırda işsizlik oranı 1975 yılının Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesinde.

İngiltere'de Şubat ayında ortalama haftalık kazançlar ise yıllık bazda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 2,8 artış kaydetti.