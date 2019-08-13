İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a yükseldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere’de işsizlik seviyesinin Haziran ayında yüzde 3,9’a yükseldiğini duyurdu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere’de işsizlik seviyesinin haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 3,9’a yükseldiğini duyurdu.

Ülkede toplam işsiz sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre 31 bin artarak toplam 1,3 milyona yükseldi.

İngiltere’de Haziran ayında istihdam piyasasına çeyreklik bazda 115 bin kişinin katıldığı kaydedilirken, ONS İstihdam Piyasası İstatistik Başkan Yardımcısı Matt Hughes, istihdamdaki artışın önemli nedeninin kadınların iş gücüne olan katılımındaki yükseliş olduğunu söyledi.