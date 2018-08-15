İngiltere'de homeopati artık finanse edilmeyecek

İngiltere'nin Bristol, Kuzey Somerset ve Güney Gloucestershire kentlerinde homeopatinin artık finanse edilmeyeceği duyuruldu. Bu üç kent, ülkede homeopatinin finanse edildiği son yerlerdi.

İngiltere'nin üç kentinde Klinik Hizmet Topluluğu (CCG), artık homeopati tedavisine para aktarılmayacağını açıkladı. Bristol, Kuzey Somerset ve Güney Gloucestershire, ülkede homeopati tedavisini finanse eden son üç kentti.

KANITA DAYALI TIP ADINA ZAFER

İngiltereli kuruluş Humanity UK, kararı kanıta dayalı tıp adına bir zafer olarak niteledi.

CCG Başkanı Jonathan Hayes, “Kanıta dayalı çalışan bir örgüt olmak için çok çaba sarf ediyoruz, çünkü insanlara tedavi sunmak için kaynakları en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Homeopati ödemeleri konusundaki karar, bu çizgide ve ulusal kurallarla aynı doğrultuda ilerlemek için bir adım niteliği taşıyor” açıklamasında bulundu.

Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yönetimi, geçen Kasım ayında tüm CCG'lerin homeopati ödemelerini durdurması ve Sağlık Bakanlığı'nın homeopatiyi “kara liste”ye alması gerektiği önerisinde bulunmuştu.

Homeopati tedavisi, NHS bünyesinde yalnızca özel başvurular durumunda gerçekleştirilecek.

