İngiltere'de erken seçim talebi yine reddedildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un beş haftalık bir süre için askıya alınacak parlamentonun son oturumunda ikinci kez gündeme getirdiği erken seçim talebi reddedildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un 15 Ekim tarihinde erken seçime gidilmesi yönündeki önerisine 293 milletvekili onay verdi ancak gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Teklifin geçmesi için 434 oy gerekiyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, muhalefet, erken seçim yerine anlaşmasız Brexit'in önüne geçecek adımların atılmasını istiyor.

Böylece Parlamento'daki altıncı yenilgisini almış olan Johnson ise erken seçim talebinin gerçekleşmesi için birtakım yasal önlemler alabileceğini söylüyor.

Parlamentonun bugün itibariyla askıya alınması sebebiyle oturumlar yeniden 14 Ekim'de başlayacak.

İngiliz lider, parlamentonun askıda olduğu süreyi hükümetinin Brüksel'de Avrupa Birliği ile müzakere etmek için kullanacağını söyleyerek "Her ne kadar Parlamento elimi kolumu bağlasa da ben ulusal çıkarlar için bir anlaşma yapmaya çalışacağım" dedi.

Diğer yandan muhalefetin anlaşmasız Brexit'i engellemek için Avam Kamarası'ndan geçirmeyi başardığı yasa ise Kraliçe tarafından onaylandı ve yasalaştı.

Yasa ile 19 Ekim tarihine kadar bir anlaşma sağlanamaması durumunda hükümetin, AB'den yeni bir uzatma istemesi gerekiyor. Böylece Brexit'in tarihinin 31 Ocak 2020'ye ertelenmesi gerekiyor.