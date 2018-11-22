İngiltere'de en az 320 bin kişi evsiz

İngiltere'de en az 320 bin kişinin evsiz olduğu açıklandı. Evsiz sayısında yıllık artışın yüzde 4 olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de barınma konusunda çalışan yardım kuruluşu Shelter, ülkede 320 bin kişinin evsiz olduğunu açıkladı.

Shelter açıklamasına göre evsiz sayısındaki yıllık artış yüzde 4 oldu. Rakamlara göre bir yılda 13 bin kişi evsiz kaldı.

İngiltere hükümeti evsizliği çözmek için adım atmazken, her 200 kişiden birinin evsiz olduğu bildiriliyor.

'GERÇEK SAYI DAHA YÜKSEK'

Shelter açıklamasına göre kuruluş tarafından açıklanan rakam, gerçek evsiz sayısının altında. Shelter'ın rakamına "kulübelerde ve araçlarda uyuyan" evsizler dahil değil.

Londra'da toplamda 170 bin evsiz olduğu, bunun 52 kişiden birinin evsiz olduğu anlamına geldiği bildiriliyor.

'ARTAN KİRALAR, DÜŞEN YARDIMLAR...'

Shelter yöneticisi Polly Neate, evsiz sayısındaki artışa artan kiraların, azalan sosyal yardımların, toplumsal konut bulunmamasının yol açtığını söylüyor.

Kuruluşun 2016 araştırmasında 255 bin evsiz olduğu söylenmişti. Bu rakam sonrasında 295 bin olarak güncellendi. Geçtiğimiz yıl açıklanan evsiz sayısıysa 307 bin oldu.