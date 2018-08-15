İngiltere'de döviz şirketinin kasasında TL kalmadı

İngiliz turistlerin TL'nin sterlin karşısında değer kaybının ardından Türkiye'ye artan ilgisi döviz şirketlerinin kasasında TL kıtlığına yol açtı.

İngiliz sterlini Brexit görüşmeleri nedeniyle avro karşısında değer kaybederken TL karşısında yükselince, İngiliz turistlerin yaz tatili için Türkiye’ye ilgisi artması ülkedeki döviz bürolarında TL kıtlığına yol açtı.

Gazete Duvar'ın Guardian gazetesinden aktardığı habere göre, ülkenin önde gelen döviz şirketlerinden ICE, kasasında dün itibarıyla TL kalmadığını duyurdu.

Şirket, www.iceplc.com adresindeki internet sitesi üzerinden yapılan TL alımlarının geçen aya kıyasla yüzde 24 bin arttığını açıkladı.

ICE Genel Müdürü Louis Bridger "TL’ye görülmemiş bir talep" olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Stoklarımızı artırmak için tedarikçilerimiz ve Türkiye Merkez Bankası ile yakın çalışıyoruz. Fakat talep o kadar büyük ki, yarın sabaha kadar internet üzerinden TL satamayabiliriz.”

Guardian haberinde, “İngiliz döviz bürolarının büyük kısmında lira kalmadı ama Londra’daki Luton Havalimanı ve Doncaster Havalimanı’ndan hâlâ lira edinebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

