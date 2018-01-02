İngiltere'de diş hekimleri isyanda

İngiltere'de diş hekimleri, gerekli sağlık hizmetini sunamamaktan şikayetçi. Durumun sorumlusu olarak ülkedeki ulusal sağlık hizmeti ağı gösteriliyor.

İngiltere'de diş hekimleri, bürokratik kurallar ve hedef dayatmaları nedeniyle mesleklerinin krizde olduğunu bildirdi.

Ülkede ağız diş sağlığı için gereken önlemlerin alınmadığını, tedaviye gereksinim duyanların ise tedavi edilemediğini belirten diş hekimleri, tablonun "ulusal bir sağlık felaketi"ne sürüklendiğini düşünüyor.

Ülkedeki ulusal sağlık hizmetine bağlı kliniklerde, diş hekimlerine ulaşım güçlüğü çekilirken, her 6 klinikten 1'inde diş hekimi olmadığı belirtiliyor.

Dentaid adlı uluslararası bir yardım kuruluşuna mensup diş hekimleri, İngiltere'de 2 yıl önce ilk şubelerini açmıştı ve düşük gelirli kişilere ağız-diş sağlığı hizmeti sunuyordu.

Konu hakkında bir mektup kaleme alan diş hekimleri, yazdıklarının bir "yardım çağrısı" olduğunu belirtiyor.