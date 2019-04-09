İngiltere'de 'çatışmasız boşanma' dönemi

İngiltere'de boşanma kanununda yapılması beklenen bir değişikliğin, çatışmasız boşanmayı mümkün kılacağı, böylelikle aile yapısının işlevselliğini sürdürebileceği yorumu yapılıyor.

İngiltere'de 1973'ten beri yürürlükte olan yasada yapılacak değişiklikle çiftlerden birinin gerekçe göstermeden evliliği bitirmeye karar vermesi halinde boşanmak mümkün olabilecek.

Hükümet, parlamentoda en yakın zamanda tasarının görüşüleceğini duyurdu.

Mevcut yasaya göre, boşanmak isteyen bir kişi, karşı tarafın zina, evi terk etme ya da makul olmayan şekilde davranma gibi nedenlerle evlilik sözleşmesinin bozduğunu kanıtlamak zorunda. Bu düzenlemeyle ise çiftler boşanabilmek için yıllarca beklemek ya da birbirlerini suçlamak zorunda kalmayacak.

1973'ten bu yana yürürlükte olan yasa kapsamında çiftler, iki tarafın da istemesi halinde 2 yıl ayrı kaldıktan sonra boşanabiliyor. Rızanın olmadığı ya da taraflardan birinin kusurunun kanıtlamadığı durumlarda da 5 yıl ayrı kalma şartı aranıyor.

Yeni yasal düzenlemeyle ilgili danışma süreci geçen sonbaharda başlatılmıştı. Ülkedeki hukuk otoriteleri de, yasayı memnuniyetle karşılıyor.

'ARKAİK' BOŞANMA YASASI NİHAYET DEĞİŞECEK

İngiliz hukukçu Nigel Winter; “Boşandıktan sonra bir ailenin hala işlemesi gerektiği unutulmamalıdır. Düşmanlığı teşvik eden bir süreçten kaçınan yasa bunu başarmaya yardımcı oluyor" dedi.

Hukukçu Joanna Farrands ise, hükümetin nihayet “arkaik boşanma yasalarında” değişiklikler yapmak için hukukçuları ve halkı dinlediğini söyledi.

Mevut yasa Temmuz 2018'de Tini Owens adlı 68 yaşındaki kadının açtığı dava nedeniyle gündeme gelmişti. Owens'ın evliliklerinde aşkın kaybolduğunu söyleyerek 40 yıllık kocası Hugh Owens'a açtığı dava Yüksek Mahkeme'ye taşınmış, Mahkeme, evlilikle ilgili yasalara gönderme yaparak çiftin ancak ayrı yaşadıkları sürenin beş yılı dolduracağı 2020'de boşanabileceklerine hükmetmişti.

Yargıçlar, kararı 'gönülsüzce" aldıklarını ancak görevlerinin yasa yapmak değil, yasaları yorumlamakla sınırlı olduğunu vurguladı.