İngiltere'de Brexit'ten sorumlu bakan istifa etti

Birleşik Krallık hükümetinin Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis istifa etti.

Birleşik Krallık hükümetinin Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis istifa etti. Davis'in istifası, Theresa May'in AB'yle müzakereye açılacak yeni Brexit önerisini bakanlara sunduğu Cuma günkü toplantının ardından geldi.

Davis'in istifasını Brexit Bakan Yardımcısı Steve Baker ve müsteşar Suella Braverman'ın istifaları izledi.

Başbakan Theresa May'e hitaben yazdığı istifa mektubunda, Davis, geçen yıl boyunca pek çok kez başbakanlığın siyasi çizgisiyle ters düştüğünü anımsattı. "Bugüne kadar her zaman kolektif sorumluluğu kabul ettim çünkü referandumun bize verdiği direktifi yerine getirmenin ve manifestomuzdaki Gümrük Birliği'nden ve Ortak Pazar'dan çıkma hedeflerinin hala mümkün olduğunu düşünüyordum" diyen Davis, "Korkarım yeni siyasi trendimiz ve taktiklerimizle bu giderek imkansız hale geliyor. Cuma günü kabinenin aldığı karar bu sorun belirginleştirdi" dedi.

