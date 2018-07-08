İngiltere'de bir polis 'Noviçok' zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bir İngiliz polisinin, 'Noviçok' zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bir İngiliz polisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

Tedavisi devam eden polisin, "Noviçok gazından zehirlendiğinden şüphelenildiği" öne sürüldü.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, polis memurunun, geçtiğimiz günlerde Amesbury kasabasında "Noviçok zehirlenmesi" teşhisi konan çiftle aynı semptomları gösterdiği ifade edildi.

Hastane polisin tedavisinin sürdüğünü belirtilen, özelikle Amesbury kasabasında yaşananlardan sonra birçok kişinin benzer şüphelerle hastaneye başvurduğunu öte yandan ciddi bir vakaya rastlanmadığını ifade etti.

İngiltere, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal'in de "Noviçok" isimli sinir gazıyla zehirlendiğini iddia ediyor. Gazı ürettiği söylenen Rusya iddiaları kabul etmiyor.