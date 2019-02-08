İngiltere'de bir okul Darwin ve evrimle ilgili oyunu 'ailelerin talebi' üzerine yasakladı

İngiltere'de bir okul çocuklar için hazırlanan Charles Darwin ve evrimle ilgili oyunu 'ailelerin talep etmesi' üzerine yasakladı.

İngiltere'de bulunan Hartford Manor İlkokulu, Charles Darwin ve evrim teorisi üzerine bir oyunu "Hıristiyan ailelerin talebi" üzerine yasakladı.

Independent'ın haberine göre kimi ailelerin yaşları 7-11 arasındaki çocuklarını okulda alma tehdidinde bulunduğu aktarılırken, ailelerin oyunda geçen evrimle ilgili tartışmada papazın kötü gösterilmesinden rahatsız oldukları belirtiliyor.

Dini niteliği bulunmayan okulun yasaklama kararı tepki çekerken, diğer aileler çocuklarının evrimi öğrenme fırsatını kaçırmalarının "kabul edilemez" olduğunu belirttiler.

'HERKESİ DAHLİ EDECEK HALE GETİRİLEBİLİR'

Alan McDonald isimli bir veli, "Bunun çocukların öğrenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum" derken, oyunun yasaklanmasıyla tarihin değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

İsmini vermeyen başka bir veliyse kökten dinci görüşlerin bir okul üzerinde bu kadar etkisi olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, çocukların eğitim alma hakkının engellendiğini dile getirdi.

Okul müdürü Simon Kidwell, "hızlı bir karar aldıklarını" söyleyerek, "özür" diledi. Ancak Kidwell, karardan geri adım atmayarak oyunun "herkesi dahil edecek şekilde değiştirilebileceğini" öne sürdü.