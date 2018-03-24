İngiltere'de 'aşırı kilo' artık daha fazla kanser nedeni

İngiltere'de yapılan geniş çaplı bir araştırmanın, aşırı kilolu ya da obez olmanın kanserin başlıca nedenlerinden birine dönüştüğünü ortaya koyduğu aktarıldı.

İngiltere'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, aşırı kilolu ya da obez olmanın kanserin başlıca nedenlerinden birine dönüştüğünü ortaya koydu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sigara içmenin yol açtığı kanser vakalarında düşüş görüldüğü, aşırı kilolu olmanın ise kanser vakalarının yüzde 6,3'ünün sebebi olarak ortaya çıktığı aktarıldı.

Sigara içmek halen kanser vakalarının en büyük sebebi olsa da, bu oranın 2011'de yüzde 19,4 iken son verilere göre yüzde 15,1'e düştüğü ifade edildi.

Kanserin görülmesinde en çok rastlanan ikinci sebebin obezite iken üçüncü sebebin güneşe maruz kalmak olduğu belirtildi.

Önlenebilir kanser vakalarının oranının ise 2011'de yüzde 37,7 iken bu oranın yüzde 42,7'ye yükseldiği aktarıldı.

Kurumun araştırmasının, sigara ile iyi mücadele edildiğini ancak obezite sorunuyla etkin bir şekilde mücadele edilemediğini ortaya koyduğu vurgulandı.