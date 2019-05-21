İngiltere’de açlık krizi: On binlerce aile gıdaya ulaşamıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İngiltere’de on binlerce ailenin yaşadığı açlık krizini konu alan bir rapor yayımladı. Raporda İngiltere hükümetinin son 10 yılda sosyal yardım harcamalarında yüzde 50’ye yakın kesintiye gitmesinin çok sayıda ailenin açlıkla yüz yüze gelmesine yol açtığı kaydedildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW) tarafından dün yayımlanan bir rapor, İngiltere’de on binlerce ailenin “açlık krizi” yaşadığını ortaya koydu. Raporda hükümetin sosyal yardım harcamalarında gittiği kesintilerin bu krize yol açtığı belirtildi.

“Dolapta hiçbir şey kalmadı: Kemer sıkma, sosyal kesintiler ve İngiltere’de gıda hakkı” başlığını taşıyan 115 sayfalık raporda on binlerce yoksul ailenin gıdaya ulaşamadığı vurgulandı. Raporda İngiltere hükümetinin tüm yurttaşlarına yeterli gıda sağlama görevini ihlal ettiği ifadesine yer verildi.

HRW araştırmacılarından Kartik Raj “İngiltere hükümeti sosyal yardım harcamalarını düşürerek dünyanın beşinci büyük ekonomisindeki ebeveynleri çocuklarını besleyemez duruma getirdi. Hükümet yardım kuruluşlarının boşluğu doldurmasını beklemeksizin herkesin beslenme hakkını garantiye almalı” dedi.

Çok sayıda çocuklu ailenin beslenebilmek için yardım kuruluşlarının desteğine muhtaç olmalarını ayrıntılarıyla ele alan raporda, özellikle bekar annelerin çocuklarını beslemek için çok daha büyük zorluklarla mücadele ettiklerine yer verildi.

Raporda anlatımlarına yer verilen bekar bir anne, çoğu zaman 4 yaşındaki kızını besleyebilmek için kendisinin öğünlerini atlamak zorunda kaldığını söyledi.

Açlığın boyutlarının en yüksek olduğu Hull, Cambridgeshire ve Oxford’a odaklanan raporda, bu durumun sosyal yardım harcamalarından yapılan orantısız kesintiler olduğu yorumuna yer verildi. Açlık krizini sosyal yardım kesintilerinin artmasıyla açıklayan raporda 2010-2018 arasında sosyal yardımların yüzde 44 oranında düştüğü belirtildi.

Ocak ayında yapılan bir araştırmada da İngiltere’de 14,5 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı bildirilmişti.

