İngiltere'de 123 milyar sterlinlik ev kullanılmadan duruyor: 'Evler yatırım olarak alınıyor'

Yapılan araştırma İngiltere'de 123 milyar sterlinlik evin kullanılmadan durduğunu ortaya çıkarttı. Yeni ev inşa etmenin barınma sorununu çözmediği, bu evlerin de 'yatırım' olarak alındığı belirtiliyor.

University College London tarafından yapılan araştırma İngiltere'de 123 milyar sterlinlik evin kullanılmadığını ortaya çıkarttı.

Araştırmaya göre yeni evlerin inşa edilmesi, bu evlerin de "yatırım" olarak satın alınacak olması sebebiyle İngiltere'nin ev krizini çözmeye yardımcı olmuyor.

EN ÇOK LONDRA'DA

Telegraph'ın haberine göre araştırmacılar ülkenin yüzde 40'ında yerel yetkililerle işbirliğiyle yaptıkları taramada 340 bin evin neredeyse hiç kullanılmadığını tespit etti.

Kullanılmayan evlerin en çok Londra'da olduğu belirtilirken, 100 insandan 40'ının yaşadığı evlerin değerinin, bulundukları bölgedeki kullanılmayan evlerin değerinden daha düşük olduğu da ortaya çıktı.

EN İYİ EVLER 'YATIRIM' İÇİN ALINIYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre ülkede barınma için en iyi durumda olan evler "yatırım" olarak alınırken, bu evler konut olarak kullanılmıyor.

Araştırmacı Jonathan Bourne, kullanılmayan evlerin az sayıda, yüksek talep gören yerlerde yoğunlaştığını, ülkenin barınma sorunun ev sayısından kaynaklanmadığını söyledi.

Bourne, "boş ev vergisi" getirilmesinin etkili olabileceğini öne sürerken, ortalama bir tam zamanlı çalışanın, ortalama bir evi almak için 7,8 yıllık maaşını vermesi gerektiği belirtiliyor. Bu rakam 20 yıl önce 3,6 yıldı.

YABANCILARIN SATIN ALMASI ETKİLİ

Ev satın almanın zorlaşmasında ve fiyatların yükselmesinde ücret artışlarındaki düşüşle birlikte yabancıların yatırım için ev satın almasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Boş evlere uygulanacak yüzde 1'lik bir verginin yılda 1,2 milyar sterlin vergi toplanması anlamına gelebileceği aktarılıyor.

Yalnızca Londra'da 200 binin üzerinde boş ev bulunuyor.