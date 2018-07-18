İngiltere: Zorluklara rağmen İran'la iş yapmayı sürdüreceğiz

İngiliz yetkili Keith Wellings, ABD yaptırımlarının getirdiği zorluklara rağmen İran ile iş yapmayı sürdüreceklerini açıkladı.

İngiltere'nin Tahran büyükelçiliğinde Uluslararası Ticaret Departmanı Direktörü olan Keith Wellings, ABD'nin tutumu ve İran'a dair konuştu.

Wellings, ABD yaptırımlarının getirdiği zorluklara rağmen İngiltere'nin İran'la "iş yapmaya devam etmek istediğini" söyledi.

Buna karşın İngiliz yetkili, ABD yaptırımlarının İran'la ticaret ilişkilerinde tek sorun olmadığını, "ABD yok sayılsa bile başka zorluklar olduğunu" belirtti.

İran, ABD yaptırımlarının geri gelmesine karşılık olarak Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne (ICJ) başvurmuştu.

ABD'nin İran tutumuna karşılık Avrupa ülkeleri ve Çin, İran'a uluslararası yaptırım uygulanmaması gerektiğini savunuyor.