'İngiltere ve Fransa Suriye'ye asker gönderecek' iddiası

ABD merkezli Foreign Policy haber sitesi, İngiltere ve Fransa’nın ABD’nin teklifi üzerine Suriye’ye ilave kara gücü gönderme kararı aldığını öne sürdü.

ABD'nin talebi üzerine İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi.

ABD merkezli Foreign Policy'nin haberine göre, hâlihazırda bölgede kara gücü bulunan Fransa ve İngiltere, mevcut kuvvetlerini yüzde 10-15 aralığında artırmayı planlıyor.

Almanya, ABD’nin Suriye’ye asker gönderme talebini kabul etmemişti.

İtalya’nın bölgeye asker gönderilmesi konusunda olumlu ya da olumsuz aldığı kararı açıklamaya yakın olduğu, Balkan ve Baltık bölgesindeki birkaç ülke ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.