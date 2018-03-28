İngiltere ve ABD 'Rus casus ağını dağıtma' gerekliliğinde uzlaştı

İngiltere ile Rusya arasında başlayan casus krizinde gerilim yükseliyor.
Eski Rus ajan Sergei Skripal'ın İngiltere'de saldırıya uğramasıyla başlayan krizin ardından İngiltere Rus diplomatları sınır dışı etmiş, Avrupa Birliği ve NATO'yu Rusya'ya karşı ortak tavır almaya çağırmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Dışişleri Bakanı Theresa May arasındaki görüşmede, Rusya'nın "casus ağını dağıtmanın" gerekliliği üzerinde uzlaşıldığı aktarıldı.
Beyaz Saray açıklamasına göre May ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde atılacak adımlarla "gelecek kimyasal silah saldırılarının engellenmesi" kararı alındı.
Rus yönetimi, Skripal'a yapılan saldırıyla Rusya'nın ilgisi bulunmadığını savunarak, ilgili kanıtların kendileriyle paylaşılmasını talep etmişti. İngiltere kanıtları paylaşma talebine olumsuz yanıt verdi.