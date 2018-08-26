İngiltere, uzayda da AB'den çıkacak

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit sonrası bağımsız bir uydu navigasyon sistemi kurulması çalışmalarına ayrılan 110 milyon avroluk bütçeyi onayladı.

Euronews'un haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit sonrası bağımsız bir uydu navigasyon sistemi kurulması çalışmalarına ayrılan 110 milyon avroluk bütçeyi onayladı.

Avrupa Komisyonu, Brexit'in ardından İngiltere’nin, AB tarafından ABD'nin GPS sistemine alternatif olarak geliştiren 10 milyar avroluk Galileo Uydu Navigasyon Sistemi programından faydalanamayacağını açıklamıştı.

Buna göre, özellikle askeri alanda işlevli olacağı ifade edilen Galileo projesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının ardından, İngiliz ordusu tarafından kullanılamayacak.

GALILEO PROGRAMI NEDİR?

Galileo programı kapsamında şimdiye kadar 18 uydusu uzaya fırlatıldı. AB’nin yeni uydu sistemi maksimum kapasitesine 2020 yılında, toplam 30 uydunun faaliyete girmesiyle ulaşacak.

Galileo’nun tam olarak faaliyete geçmesiyle konumlandırma kesinliği 1 metreye kadar düşecek. ABD'nin GPS sisteminde kesinliğin bir metreden fazla olduğu düşünülecek olursa, bu programla birlikte AB uydu sistemleri konusunda önemli bir avantaj kazanmış olacak.

Tam kapasiteye geçtiğinde 27 operasyonel ve üç etkin yedek uydu ile hizmet verecek olan Galileo yön bulma sisteminde, bir uydunun kullanım süresi yaklaşık 12 yıl olacak.