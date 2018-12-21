İngiltere, Ukrayna’ya destek için savaş gemisi gönderdi

Ukrayna’yı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı ‘Karadeniz Rusya’ya ait değil’ dedi, Ukrayna’ya destek için Kraliyet donanmasına ait bir gemiyi ülkeye gönderdiklerini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson bugün Ukrayna’yı ziyaret ederek mevkidaşı Stepan Poltorak’la görüştü.

Williamson, Ukrayna Savunma Bakanı Poltorak’a “Karadeniz’in Rusya’ya ait olmadığını” söyledi ve "Kiev’in yalnız olmadığını göstermek üzere" ülkeye Kraliyet donanmasına ait bir gemiyi gönderdiklerini belirtti.

Williamson’ın ziyareti geçen ay Ukrayna ordusuna ait savaş gemilerinin Rusya’nın karasularını ihlal etmesi üzerine mürettebatıyla birlikte alıkonulmasıyla yaşanan gerilimin ardından gerçekleşti. Rusya, Ukrayna’yı Karadeniz’de provokasyon yapmakla suçlamıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile Ukrayna Savunma Bakanı Poltorak, İngiltere’nin bu hafta başında gönderdiği ve Odesa Limanı’nda demirleyen İngiliz Kraliyet Donanması’na ait HMS Echo adlı gemide görüştü.

Williamson “HMS Echo’nun burada olma sebebi öncelikle Ukrayna’yla dayanışmamızı ve Ukrayna’nın yalnız olmadığını göstermek istememiz” dedi. İngiliz bakan şöyle devam etti: “Ama aynı zamanda seyrüsefer özgürlüğü için ve donanmaların Karadeniz’de faaliyet gösterebilmeleri için Odesa gibi limanlara gelebilme hakkımızı da göstermek istiyoruz.”

