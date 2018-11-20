İngiltere: Suudi Arabistan'a küresel yaptırım olanakları arıyoruz

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 'küresel yaptırım olanaklarını araştırıyoruz' dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz" denildi.

Dışişleri Sözcülüğü’nden duyurulan açıklamada “İngiltere bu korkunç cinayette hesap verilebilirliğin açıkça görülmesi gerektiğini belirtiyor” denilerek, iki kritere dikkat çekildi: “İlk olarak, Suudi Arabistan’ın yapacağı nihai açıklamanın inandırıcılığı, ikincisi de böyle korkunç bir olayın asla tekrarlanamayacağına emin olmalıyız."

“Nihai karara varmadan önce soruşturmanın tamamlanması beklenecek” ifadelerine yer verilen açıklamada “Böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptığı açıklamada "Eğer bu iddiaların gerçek olduğu ortaya çıkarsa, bunun ciddi sonuçları olur” ifadeleri ile Suudi Arabistan’I “gerçekleri açıklamaya” davet etmişti.